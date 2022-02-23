【職場熱話】同事確診新冠肺炎 公司竟不作通報當沒事 要求同房員工繼續上班

香港疫情日益嚴峻，不少公司也有人相繼確診，不知道你們公司有沒有相應的政策來應對疫情呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己有一位同事在回到公司後因感不適而做了快速檢測，結果樣本呈陽性，但公司卻沒有做任何通報，並要求同房的員工繼續工作。

樓主指，那位同事在得知自己確診後，有向公司HR通報，然而公司卻無動於衷，並沒有通知其他員工，幸好那位坐確診同事旁邊的同事看到了其檢測的樣本結果，這才讓同事們知道此事，然而直到現時，公司仍要與確診同事同房的員工繼續工作，最後樓主指，公司其實經已有數位同事確診了，但卻連全面的在家工作，一天的大清洗也沒有。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「 你接種了3針疫苗了嗎？」，「 開那公司的全名吧！」，也有人指，「 你感到害怕便自己去驗一下，若確診了便不要上班，如沒有則繼續上班，有甚麼好擔心的？」。

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另有網民指，「並沒有人迫你上班，所謂吃得鹹魚抵得渴，工作便是這樣的。」，「如此害怕便不要上班。」。

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責任編輯：關海儀