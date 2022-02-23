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【樓市熱話】業主手持3單位價值2700萬 出租2單位每月租收3萬多 只夠交入息稅 嘆收租回報少仍需工作

理財智慧 16:29 2022/02/23

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不少人若手上擁有多於一個物業，也會考慮把其他單位出租，只留下一個單位自住，而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己手上有3個物業，而他一心把其餘2個單位出租，並打算以收租為生不再工作，然而他卻指因一些原因近年收租並沒有像以前那般的回報好，指自己直至現時還是要上班。

樓主指自己有3個物業，而價值大約為2700萬，但他指現時租金的回報很少，出租2個單位，每個月也只是收3萬多元的租金，而這也只不過夠樓主交入息稅，因為他家庭月入超過20萬，因此他到現時還要上班。

【樓市熱話】與友人一同夾租租屋預算18k   計劃2年後移民望多儲錢    目標租東涌或白石角樓 下一頁

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他指現時收租並沒有像以往那般的回報高，因為多了很多高成數買樓的業主欺瞞銀行出租，又有很多未補地價居屋的業主出租，而且現時也有不少居屋可讓人抽，加上現時有一個趨勢，便是人口增長的主力是新移民，而他們未必會願意給貴租，寧願住細一點，因此樓主指香港的租金回報近年少了很多。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 買樓收租的想法經已行不通了，但不明白為什麼還是有那麼多人想當「收租佬」。」，「只要接受到每月負現金流，租不抵供便行了。」，也有人指，「而且還有空檔期的損失、維修、遇上租霸等的問題。」。

另有網民指，「如果政府及銀行可以嚴厲執法，打擊違法出租，我想有很多違法業主會罪成。」。

【樓市熱話】與友人一同夾租租屋預算18k   計劃2年後移民望多儲錢    目標租東涌或白石角樓   【下一頁

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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責任編輯：關海儀

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