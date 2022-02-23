【職場熱話】 90後設計師工作錯漏百出 卻從不認錯只會發脾氣 打工仔嘆「每次都要求他改錯」

不知道身在職場的你有沒有遇到過一位不懂認錯而且錯漏百出的同事呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己在公司有一位十分「難搞」的同事，平日不但有錯不認，而且經常出錯，即使經再三修改後，還是會有錯，這使樓主感到十分煩惱，並指每次要他改也好像要求他那般。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「與這種人合作很討厭，經常死雞撐飯蓋，與其爭辯，不如踏實學習吧！」，「你那位同事是想被人解僱嗎？」，也有人指，「 人的問題，跟你上司反映一下吧！」，「說你又不聽、聽你又不明、明你又不做。」。

另有網民指，「 其實設計的東西是非常主觀的，你又怎樣定義他是對還是錯呢？會不會是你錯然後又說是那位同事錯呢？」。

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責任編輯：關海儀