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馬斯克分手未夠半年有新歡 傳秘戀細23年澳洲女星（多圖）

環球社會熱點 13:49 2022/02/23

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全球首富、電動車Tesla創辦人馬斯克於去年9月與加拿大歌手Grimes結束3年情，不足半年再有新歡。外媒指馬斯克的新對象是比他年輕23歲的澳洲演員Natasha Bassett，她曾於2017年曾拍攝電視劇飾演Britney Spears。

馬斯克諷刺杜魯多似希特拉 遭猶太人炮轟急刪文 【下一頁】

有外媒拍攝到澳洲演員Natasha Bassett上周於美國洛杉磯步離馬斯克（Elon Musk）的私人飛機，又引述Natasha的朋友證實，Natasha正與馬斯克拍拖不久。據Natasha友人指，她與馬斯克認識一段時間，剛開始是朋友關係。馬斯克與Grimes分手後，才與Natasha拍拖。

友人認為Natasha有條件選擇不同的男生，但她卻十分欣賞馬斯克的才華，稱馬斯克很聰明及有趣。雖然馬斯克對二人戀情被踢爆感到驚訝，但馬斯克支持Natasha以個人努力闖出名堂，並非單靠馬斯克女友的稱號而出名。

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馬斯克歷屆妻子或女友

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馬斯克揚言麥當勞倘收狗狗幣 上電視食開心樂園餐 【下一頁】

Natasha在2017年曾拍攝電視劇飾演美國女歌手Britney Spears，她於即將上映有關貓王Elvis Presley傳記電影中扮演貓王初戀女友Dixie Locke。

現年50歲的馬斯克女友愈換愈年輕，去年9月與為他誕下一子的33歲加拿大歌手Grimes結束3年情，短短5個月已有新歡，更較27歲新女友Natasha大23年。馬斯克已經歷過3段婚姻，包括他早在2000年與作家Justine Wilson結婚，兩人育有5名子女；以及2010年與英國女演員Talulah Riley兩度結婚，直至2016年再次離婚。

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責任編輯：郭麗明

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