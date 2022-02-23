【財政預算案2022】醫療科技初創歡迎預算案　醫管局臨床合作重要

財政司司長陳茂波在今年財政預算案中提到要推動香港健康生物科技發展，初創醫念科技（MedMind）是一間由香港科學園培育的醫療科技初創企業，其創辦人許天浩就指，若將來可與醫管局合作有更多臨床經驗是最理想不過。

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醫念科技一直研發有關腦退化治療，為銀齡人士提供協助，許天浩表示歡迎政府推動健康科技行業發展，尤其是對初創行業更為重要，他指出，不少同類初創研發出產品後，都需要臨床研究或讓產品能直接推出市場，這都需要政府幫助推動及支援。許天浩坦言，初創規模小，要將產品推出市場並不容易，現時有透過社聯樂齡科技成功將產品推到護老院，讓長者可以有效使用方案。

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許天浩表示，除了技術展示，最重要是讓有需要人士接觸到產品及服務，而就政府推動香港在生命健康科技的發展，會預留一百億元，為香港長遠提供更完備的配套，他認為有助業界研發，而該公司除了認知障礙，亦積極向精神健康等方向發展，相信政府此舉將有助人才、教育及科技普及上的發展，可讓更多人認識到生物健康科技。

記者：彭振濠



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