【2022預算案】放寬首置客按揭保險 1000萬元樓可造9成按揭 1200萬元樓可借8成

財政司司長陳茂波指，多年來政府一方面遏抑投資和投機需求，另一方面盡力協助市民置業安居。政府在2019年底放寬了由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃，市民反應正面，樓市也維持穩定。

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考慮到目前市場環境、未來數年供應情況及首次置業人士和計劃樓換樓自用家庭的需要，我已指示香港按證保險有限公司修訂按揭保險計劃，可申請最高八成按揭貸款的樓價上限將由1,000萬元提升至1,200萬元；首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，則會由現時800萬元提升至1,000萬元。香港按證保險有限公司稍後會公佈詳情。



他又強調，至於各項樓市需求管理措施，當局無意放寬。

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記者：陳詠妍