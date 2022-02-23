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【2022預算案】放寬首置客按揭保險 1000萬元樓可造9成按揭 1200萬元樓可借8成

股樓投資 13:31 2022/02/23

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財政司司長陳茂波指，多年來政府一方面遏抑投資和投機需求，另一方面盡力協助市民置業安居。政府在2019年底放寬了由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃，市民反應正面，樓市也維持穩定。

【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移



考慮到目前市場環境、未來數年供應情況及首次置業人士和計劃樓換樓自用家庭的需要，我已指示香港按證保險有限公司修訂按揭保險計劃，可申請最高八成按揭貸款的樓價上限將由1,000萬元提升至1,200萬元；首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，則會由現時800萬元提升至1,000萬元。香港按證保險有限公司稍後會公佈詳情。


他又強調，至於各項樓市需求管理措施，當局無意放寬。

【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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記者：陳詠妍

 

 

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香港按證保險有限公司 樓價 按揭貸款 按揭保險 首次置業 陳茂波

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【2022預算案】政府擬引進累計差餉制度　料收入每年可增加約7.6億元

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【2022預算案】加強推動建立綠色城市 為「低碳綠色科研基金」額外注資2億元 另額外注資15億元增電動車充電設施
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