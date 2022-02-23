【2022預算案】加強推動建立綠色城市 為「低碳綠色科研基金」額外注資2億元 另額外注資15億元增電動車充電設施

為爭取於2050年前實現碳中和，政府會按照去年公布的《香港氣候行動藍圖2050》，實施深度減碳策略和措施。陳茂波宣布，向「低碳綠色科研基金」額外注資2億元，另額外注資15億元安裝電動車充電基礎設施，與此同時，於今年申請撥款約84億元，為多區雨水排放系統進行改善工程，以提升防洪能力。

陳茂波表示，會向「低碳綠色科研基金」額外注資2億元，以進一步推動香港減碳和加強環境保護。基金的第一輪申請反應熱烈，第二輪亦已開始接受申請。這次注資將可額外資助約40個項目，重點支持淨零發電、節能綠建、綠色運輸及全民減廢等範疇，並有助支持創新和科技業界創造就業機會。

另外，由於「EV屋苑充電易資助計劃」反應熱烈，陳茂波又指將額外注資15億元，把計劃延長4年至2027／28年度，令整個資助計劃可協助共約700個現有私人住宅樓宇內共約14萬個停車位，安裝電動車充電基礎設施，約佔全港一半合資格停車位。

與此同時，為加強沿岸地區的應對海平面上升及極端海浪，政府計劃於未來5年預留款項，為26個存在高風險的低窪或當風住宅地區，推展改善工程和管理措施。此外，也會在今年申請撥款約84億元，為多區雨水排放系統進行改善工程，以提升防洪能力。

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責任編輯：羅浩濂