【財政預算案2022】提升「百分百擔保特惠貸款」金額　中小企：無意借貸、幫助微

▲ 有本地中小企認為，措施只有些微幫助。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日宣讀最新一份財政預算案，公布一系列支援企業的措施，包括寬減利得稅、延長信貸擔保產品的申請期等。不過有本地中小企認為，措施只有些微幫助，籲政府盡快控制疫情、提供市場配對，更為實際。

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初創企業Lify Wellness共同創辦人及行政總監李明心表示，現階段不會考慮申請百分百擔保特惠貸款及中小企融資擔保計劃。她解釋，借錢亦要確保有足夠還款能力，當其他國家例如新加坡、英國已逐漸開放市場，倒不如把發展方向放在這些市場，「開源」比借錢更實際。

歎政府資助申請緩慢

她又指，根據以往申請政府基金的經驗，認為申請政府的擔保計劃需時很久、手續繁複；連D-Biz計劃的資助尚未完全到手。

比起信貸、融資方案，李明心認為數碼港、科學園可向已畢業的初創企業，提供租金資助，以繼續租用園區內的辦公室。其次，現時國際貿易展覽全數取消，她建議政府可繼續為港企提供貿易配對窗口，盡量協助企業向海外市場拓展。

須考慮現況 無意借錢

另一本地企業美加木業總經理麥進東亦認為，是次財政預算案對企業的支援「有幫助，但不算大。」他亦無意申請擔保信貸，因一來企業資金足夠、二來在現時的經濟情況下，無意借錢大展拳腳。

麥續指，很多企業老闆現時亦不敢借貸、投資，因前景不明朗。他期望政府可盡快藉全民強檢控制疫情，令市場可重新開放，市民重新外出消費，才可為本地企業帶來曙光。

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記者：葉泳珊