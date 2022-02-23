【2022預算案】2022/23年度賣地計劃共有13幅住宅用地 可建約8000伙住宅 未來5年通過賣地及鐵路物業招標 可建逾5.7萬個單位

房屋政策方面，財政司司長陳茂波指，本屆政府採取多管齊下的策略，積極加快造地建屋步伐，五年來提供了穩定的私營房屋土地，涉及約8.6萬個單位。2021/22年度的用地整體供應估計可興建約2萬個單位，比供應目標高出約7,000個單位。



展望來年，2022/23年度賣地計劃共有13幅住宅用地及4幅商業用地，預計分別可興建約8,000個住宅單位，及提供約30萬平方米商業樓面面積。



賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.8萬個單位。

至於短、中期的私營房屋土地，當局會在未來5年準備好約103公頃土地，通過賣地或鐵路物業招標為市場提供可興建逾5.7萬個單位的土地，當中近四成的土地供應來自新發展區／新市鎮擴展區。另外四成來自其他地區的政府賣地項目；其餘則來自已經進入設計階段的鐵路物業發展項目。以上的數字並未計及市區重建局項目和其他私人土地發展項目。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



