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【室內裝修】4人家庭翻新舊居 花60萬裝修4房大單位 中西合壁最考心思 神枱櫃融入全屋北歐風

理財智慧 20:13 2022/02/23

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有時身處同一個空間太長時間，可能會失去新鮮感。無論是對自住的單位感到厭倦還是因殘舊而想裝修，其實只要重新設計便能令家居整體感覺變得不一樣。是次要介紹的單位位於元朗站 Yoho Town 2期 Yoho Midtown，是面積為約835呎的單位，裝修費約60萬。當中沒有過大的間隔改動，設計連裝修大約用了兩個月。

這是四房一廳單位，居住了4人，包括戶主夫婦及兩個長輩。業主在設計上為照顧長輩所需，要求以中西合壁風格為主同時具備儲物空間。裝修設計特點是隱形儲物的電視牆特色牆、中式風三層神台櫃、典雅過道拱門和房間地台儲物。整體上以黑、白、淺木色為主，設計時最大的困難主要是融合中西風格之餘，同時避免顏色和元素衝突。

由於家中有長輩，為了他們的安全，設計師將全屋傢俬皆採用圓角設計，以防撞倒。同時櫃門全部選用暗抽，安全之餘又簡潔美觀。為配合長輩的信仰，在入門的客飯廳處設計了三層式神台櫃。神台櫃的黑金邊框，營造出中式風格的氣氛，搭配旁邊牆身用啞金色金鋼線條作為點綴，增添客飯廳的質感。

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三間睡房都以簡約、溫馨為主，利用牆面油漆、直紋牆紙配合灰色軟枕的木榔床頭板成為房中的簡約特色牆。睡房中有較大的收納空間，方便戶主儲物。而書房則設計了方便擺放大量物品的書架儲物櫃。大量的封閉式收納空間，令房間整體感覺乾淨整齊。同時內籠間隔配合戶主既儲物需要，預留空間擺放大型家電，如吸塵器、風扇等。

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同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

設計師在是次單位融合中、西方的文化理念，把三代人不同的生活習慣與喜好融合在一起。即使家中放置神枱，由於顏色以黑白淺木色作配合，不會格格不入和製造突兀感之餘還能照顧各人所需。在儲物方面，無論是客廳還是房間，都有大量收納空間。如在房間中設計了地台床，下方有的櫃可供户主收納物件又不礙眼。而且加上燈光後，就算不開主燈，亦有暖光燈給提供房間作照明之用，同時裝飾了地台床，營造舒適氛圍。

費用

清拆工程：$15,000

水電工程：$30,000

泥水工程：$50,000

木器工程：$30,000

油漆工程：$80,000

傢俬訂製：$350,000

其他項目：$45,000

總數 : 約60萬

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股%20匯控部署勿亂估

*資料及圖片由 俊成裝飾工程有限公司 提供

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責任編輯：陸盈希

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