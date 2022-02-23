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【港股通】中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通

股樓投資 15:24 2022/02/23

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中金發表報告指，恒指服務公司除在上周公布季檢結果, 也同時發表了半年度指數調整結果，當中包括作為港股通投資依據的恒生綜合指數。中金根據恒生綜合指數的調整情況，結合納入港股通的額外要求,預計有多達24隻港股符合港股通的投資範圍條件。

中金看好獲納入港股通股份一覽：

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該行補充，雖然部分股份在本次季檢獲納入恒生綜合指數，卻不代表符合入圍港股通條件。以商湯(00020)為例，該股屬同股不同權公司，要符其上市滿6個月及20個交易日並同時符合個別納入標準，才有望於今年8月獲納入港股通。此外，火岩控股(01909)和永泰生物(06978)雖獲納入恒生綜指小型股指數，但因市值不足50億港元，相信暫無法獲納入港股通。第三，微博(09898)是第二上市公司，因而無法獲納入港股通。

【藍籌新貴】中金料聯想及農夫山泉染藍　各獲被動資金流入逾1億美元  詳情請看【下一頁

【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手  詳情請看【下一頁

中金又估計，約13隻港股未來將被剔出港股通，當中包括楓葉教育(01317)、恒隆集團(00010)、花樣年控股(01777)及民銀資本(01141)等。

同場加映  【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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撰文 : 李尚毅

中金公司（03908） 港股

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