【財政預算案2022】首置9成按揭增至1000萬元　8成按揭樓價增至1200萬元、按揭貸款最高960萬元（附圖解）

財政預算案指示香港按證保險公司修訂按揭保險計劃，可申請最高8成按揭貸款的樓價上限，將由1000萬元提升至1200萬元，首次置業人士可申請最高9成按揭貸款的樓價上限，則會由現時800元提升至1000萬元，所有修訂於今日（2月23日）即時生效。至於各項樓市需求管理措施，政府無意放寬。

按保：按揭貸款以960萬元為上限

按保表示，為免可敍造按揭成數在樓價稍高於1,200萬元時驟降，擴大按保計劃適用範圍，為1,200萬元以上至 1,920萬港元的合資格物業提供按揭保險，惟有關按揭貸款以960萬元為上限。例如1,600萬元的物業，在按保計劃擴大適用範圍下，可得到6成按揭保險。

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仍需符合供款入息比率50%上限及銀行壓力測試

按保強調，上述和現有按揭保險產品的供款入息比率統一以50%為上限，並須符合銀行壓力測試。首次置業人士如未能符合壓力測試，仍可申請敘造最高8成或9成按揭貸款，其保費會因應風險因素作額外調整。

財政司司長陳茂波解釋，多年來政府一方面遏抑投資和投機需求，另一方面盡力協助市民置業安居。政府在2019年底放寬了由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃，市民反應正面，樓市也維持穩定。考慮到目前市場環境、未來數年供應情況及首次置業人士和計劃樓換樓自用家庭的需要，故無意放寬各項樓市需求管理措施。

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