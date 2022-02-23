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【財政預算案2022】首置按保九成按揭上限增至1000萬元　按保八成按揭樓價上限增至1200萬元　

Hot Talk 13:08 2022/02/23

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財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》指，已指示香港按證保險有限公司修訂按揭保險計劃，可申請最高八成按揭貸款的樓價上限將由1000萬元提升至1200萬元，首次置業人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限則會由現時800元提升至1000萬元。香港按證保險有限公司稍後會公佈詳情。至於各項樓市需求管理措施，政府無意放寬。

陳茂波解釋，多年來政府一方面遏抑投資和投機需求，另一方面盡力協助市民置業安居。政府在2019年底放寬了由香港按證保險有限公司提供的按揭保險計劃，市民反應正面，樓市也維持穩定。考慮到目前市場環境、未來數年供應情況及首次置業人士和計劃樓換樓自用家庭的需要，故無意放寬各項樓市需求管理措施。

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