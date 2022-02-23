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全球上周新增新冠確診跌逾2成 世衛指已連跌3周

環球社會熱點 13:20 2022/02/23

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全球受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，但世界衛生組織（WHO）周二（22日）公布每周新冠疫情報告指，上周全球新增確診人數下跌逾2成，是連續第3周錄得跌幅。世衛數據同時顯示，全球上周新增新冠死亡人數亦有所下降，是自1月初以來首次。

歐盟擬下月放寬入境限制 已打針旅客免隔離檢測 【下一頁】

世衛表示全球上周共新增逾1,200萬宗確診個案，按周下跌21%，已連續3周錄得下降。世衛透露西太平洋地區是全球唯一新增確診個案增加地區，增幅達29%，其他地區新增染疫人數皆有明顯下降。按國家而言，俄羅斯、德國、巴西、美國及南韓新增個案數目最多。

世衛同時指，全球上周新增死亡人數亦下降8%至約6.7萬人，屬自1月初以來首次錄得跌幅。惟西太平洋及非洲地區新增死亡人數有所增加，其他地區則有所下降。

英國4月起檢測收費 民眾囤積檢測工具  【下一頁】

世衛強調Omicron變種仍是全球主要流行變種毒株，逾99%新增個案都屬感染Omicron。其次則是Delta變種，僅佔不足1%個案。世衛報告亦指，現時新冠疫苗數據表明，接種第3針疫苗後大大提供對Omicron變種的有效率，但承認需關注有效率維持時間。

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責任編輯：李俊儀

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