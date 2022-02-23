【職場熱話】換水是社會行為實驗？ 同事只會倚賴別人拒幫忙 打工仔怨「佢哋寧願買水都唔肯換」

職場上互相幫助其實很應該，同時有助提升大家工作效率，但若然連換水都要靠別人，自己卻從來不願幫忙，好像又有點自私。有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指公司同事永遠不會主動換水，只會倚賴別人，更寧願出外買也不願換，讓他感到不解。

樓主指公司換水根本就是場社會行為實驗。當出去的人發現無水，以為他們會換水？結果當然沒有。無論過幾多小時，都不會再有人出去，他們都在等別人幫忙換水。有人更寧願買水都不願意幫公司換水。

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有網民深表認同「我公司每個男同事都50歲以上，全部是上司級，無水都是叫妹妹仔換」、「我做了很多年寫字樓，只遇到過一位女同事會主動換水」。

亦有網民認為「個問題是當有第一個，以後永遠都是那個人」、「換支水都咁攻心計，做人真係苦」。

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責任編輯：陸盈希