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【職場熱話】換水是社會行為實驗？ 同事只會倚賴別人拒幫忙 打工仔怨「佢哋寧願買水都唔肯換」

理財智慧 18:38 2022/02/23

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職場上互相幫助其實很應該，同時有助提升大家工作效率，但若然連換水都要靠別人，自己卻從來不願幫忙，好像又有點自私。有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指公司同事永遠不會主動換水，只會倚賴別人，更寧願出外買也不願換，讓他感到不解。

樓主指公司換水根本就是場社會行為實驗。當出去的人發現無水，以為他們會換水？結果當然沒有。無論過幾多小時，都不會再有人出去，他們都在等別人幫忙換水。有人更寧願買水都不願意幫公司換水。

【筍工推介】康文署招聘流動圖書館助理員 月薪逾1.8萬元 持指定駕照DSE學歷可申請見下頁

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【職場熱話】23歲才讀U  羨慕朋友愉快大學生活  卻猶疑會否太遲感迷惘下一頁】 

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

有網民深表認同「我公司每個男同事都50歲以上，全部是上司級，無水都是叫妹妹仔換」、「我做了很多年寫字樓，只遇到過一位女同事會主動換水」。

亦有網民認為「個問題是當有第一個，以後永遠都是那個人」、「換支水都咁攻心計，做人真係苦」。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股%20匯控部署勿亂估 

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責任編輯：陸盈希

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