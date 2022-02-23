【2022預算案】為吸引人才來港　加強本地人才庫方面措施　「持續進修基金」資助上限增至2.5萬元 　撤銷年齡上限

陳茂波今（23日）公布最新一份《財政預算案》，提到為確保香港經濟可持續發展，除了要確保本地人力資源充足，也要提升勞動人口的質素，同時吸引人才來港。2022至23年的《財政預算案》，包括加強本地人才庫方面的措施，包括人才培訓，為人力資源提升技能、知識和創意，以及吸引外來人才。

為繼續推廣持續進修，鼓勵市民自我增值，政府會把「持續進修基金」的資助上限由每人2萬元增加至2.5萬元，並撤銷年齡上限。新措施將惠及額外76萬名合資格人士，已開立基金帳戶的市民亦可受惠。

此外，職訓局推行「職業教育及就業支援計劃」下的「職學僱主評核先導計劃」及「職學國際交流學習先導計劃」，以及「兼讀制專業課程學生資助試行計劃」，推動職場學習及評核、擴闊學員視野，並鼓勵在職人士持續進修。政府已決定將上述計劃的試行期延長2年，以惠及更多學生。

他又提到，政府早前完成檢討「優秀人才入境計劃」下的香港人才清單，通過新增「資產管理合規專才」及「環境、社會及管治相關財經專才」專業，並擴闊部分原有專業的領域，涵蓋「醫療及健康護理科學」、「微電子」、「集成電路設計」和「藝術科技」專才，以及優化法律及爭議解決專才的要求，以配合香港未來重點發展金融、創科、文化藝術和爭議解決服務的政策方向，加強吸引目標優秀人才來港發展。

除此以外，就本港不同行業亦有增撥款，提供不同培訓措施，以加強本地人才。

醫療衞生：預備自2023/24學年起陸續增加經常撥款，視乎所需至每年額外4億元，以加強醫療專業人員的培訓，包括資助學生就讀由大學教育資助委員會（教資會）資助大學、自資專上院校或公營醫療機構提供的醫療相關研究院修課課程，修畢課程的學生可成為醫療專業人員。

同時，亦會在「指定專業╱界別課程資助計劃」下增加500個指定名額，資助學生修讀與醫療相關的自資學士學位課程。再預留100億元，以完成各項提升和增加香港大學、香港中文大學及香港理工大學的醫療教學設施的工程。擬建設施落成後，三間大學在容量上可應付約900個額外的醫療培訓學額。

金融業：計劃推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，為期2年，資助培訓及獲取相關專業資格的費用，推動金融及相關界別人士參與培訓。今年實行「金融科技從業員培訓資助先導計劃」，為成功取得金融科技專業資歷的從業員提供八成學費資助，名額約1500百個。

政府亦已委託數碼港於今年推行新一輪「金融從業員金融科技培訓計劃」，為證券及保險界從業員提供培訓課程及學費資助，並且資助該兩個界別的業界組織自行舉辦培訓課程。

建造業：建議向建造業議會撥款10億元，支持人力培訓工作，包括為面臨人手短缺的工種，增加培訓名額及津貼，吸引新人及轉職人士入行，以及增加提升半熟練工人至熟練工人的培訓學額及津貼。

文化藝術：撥款3700萬元，在未來6個年度為康文署和即將啓用的香港故宮文化博物館的文物修復人員，提供專業培訓，增加博物館見習員（文物修復）計劃及暑期實習生計劃的名額，預計超過150人受惠。 同時會為「粵劇發展基金」注資1億元，加強支持從業員的專業提升和持續培訓，助力粵劇界長遠發展，預計達800從業員受惠。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機