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【2022預算案】禁止業主向指定行業未能交租租戶終止租約 措施為期三個月 業主因租金收入減少影響還款 望銀行彈性處理

理財智慧 12:52 2022/02/23

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疫情下企業經營困難，租金對企業而言壓力沉重。陳茂波指，現時困難的經營環境對不少企業都是個挑戰。


考慮到租金是中小企經營成本的一個主要部分，他們會盡速立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期三個月，並可按需要再延長最多三個月；法例在六個月後會自動失效。有關安排讓處於水深火熱的企業有喘息空間，亦協助穩住就業。


金管局會與銀行密切溝通，如有業主因租金收入減少而影響其還款能力，銀行會彈性處理。

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記者：陳詠妍

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疫情 就業 香港金融管理局 陳茂波

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