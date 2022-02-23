【亞馬遜】打擊誤導性產品評論　亞馬遜起訴提供虛假評論公司

不少人網上購物時，都會先參考用家評價。作為電商巨頭的亞馬遜（Amazon），自然對產品評論相當在意。為打擊誤導性的產品評論，亞馬遜昨（22日）向兩間涉嫌提供虛假評論的公司，提出訴訟。

據《CNBC》報道，亞馬遜在一份聲明中表示，該訴訟旨在關閉兩間作出虛假評論的公司AppSally和Rebatest。亞馬遜聲稱，這兩間公司的會員試圖在亞馬遜、eBay、沃爾瑪（Walmart）等商店發布虛假評論，從而誤導購物者。聲明補充，AppSally和Rebatest有超過90萬用戶願意撰寫虛假評論。

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據悉，AppSally和Rebatest自2018年起運營。AppSally讓賣家以低至25美元（約195港元）的費用，獲得經過驗證的評論。賣家可向AppSally付款，然後向AppSally提供產品連結，再運送空盒子並提供照片，以便作出虛假評論。這個虛假評論的服務能令商店在亞馬遜搜尋結果中提高位置，增加曝光率，吸引更多客人。

至於Rebatest，亦是以類似的形式為商店提供虛假評論。Rebatest會向賣家提供了大量評論和其他服務，以操縱他們的產品排名。消費者提供正面的評價後，Rebatest會透過PayPal等方式退還了購買費用。

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機器學習+人工審核 減少虛假評論

事實上，亞馬遜正在採取措施來嘗試減少虛假評論和其他欺詐行為，包括採用機器學習工具（Machine-Learning Tool）和人工審核。亞馬遜還要求其他社交媒體公司介入，並提供幫助，因為虛假評論已經出現在Facebook、Telegram、WhatsApp和微信等通訊應用程式中。

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責任編輯：吳嘉雯

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