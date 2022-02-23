【職場熱話】慶幸無讀大學 薪金卻比剛畢業舊同學多 港男直言讀大學「嘥時間嘥錢嘥心機」

現今社會對大學學位頗為看重，沒有學歷對應徵工作好像總有點影響。但竟然有人慶幸自己無讀大學？近日有網民在「連登」討論區發文指自己沒讀大學薪金卻比剛畢業的舊同學多，認為讀大學根本浪費時間和金錢。

樓主指當年文憑試只有8分，因此便出來社會工作。對比同屆同學多四年工作經驗，積蓄都有半百萬。下個月更將升做經理，人工約一萬九千元，比大學剛畢業的舊同學多三至四千。每次聚會都會恥笑他們，讀大學浪費四年時間、金錢、心機。

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有網民認為「讓你讀大學GPA應該低到被踢出校，浪費兩年學費。28分才叫無讀到大學，你8分叫讀不到大學」、「如果閣下有打機，應該不難明白前期和後期的差別」。

亦有網民認為「找到錢便可以，不需着重學歷，但當你遇到瓶頸位就會想進修」、「樓主其實無錯，各人有各自機遇。廿歲頭比人多幾年經驗，定比剛畢業有優勢。但如果想再往上爬，很多都要求有學歷」、「朋友公司A同事無學位，B同事有，工作經驗A比B同事多8年。上年升職公司定要升有學位的人，B就順利升職。無學位就是無，幾多工作經驗都是輸」。

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責任編輯：陸盈希