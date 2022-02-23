【財政預算案2022】爭取香港盡早加入RCEP　並於CEPA框架下引入更多開放措施

▲ 財政預算案提到爭取香港盡早加入RCEP，並擬於CEPA框架下引入更多開放措施。

財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》指，內地與東盟分別是香港的第一及第二大貿易伙伴。東盟成員對香港尋求加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）亦表示歡迎，特區政府現正加緊爭取香港盡早加入RCEP。而香港與東盟締結的自由貿易協定（自貿協定）和相關的投資協定在去年全面生效以來，一直推展順利。

陳茂波又提及，香港會繼續爭取在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）的框架下引入更多開放措施，為香港業界進入內地市場創造更有利條件。

除了香港的主要貿易伙伴外，陳茂波稱亦會繼續爭取與其他經濟體締結自貿協定及投資協定，並藉着新設立的駐迪拜經濟貿易辦事處，加強與中東地區的經貿連繫及吸引中東企業來港。

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