▲ 【財政預算案2022】立法禁業主對指定行業追租、涉食肆零售表列處所等 違法業主罰款5萬或追租額3倍

財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》宣布，現時困難的經營環境對不少企業都是個挑戰。考慮到租金是中小企經營成本的一個主要部分，政府會盡速立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期3個月，並可按需要再延長最多3個月；禁追租法例在六個月後會自動失效。

金管局會與銀行密切溝通，如有業主因租金收入減少而影響其還款能力，銀行會彈性處理。

法例將保障599章上的表列處所

政府消息人士指，正爭取法例本周刊憲，法例生效後業主不能因租客欠租而干擾租客運作、取消租約，又或對租客採取法律行動如申請破產令。法例將保障599章上的表列處所，當中包括受防疫抗疫基金支援處所，如補習學校、洗衣業處所、幼兒中心，也包括零售業處所。措施料可惠及13萬個以上商業租戶。

消息人士指，有關措施是惡劣經濟環境下穩經濟及就業的短暫措施，強調3個月的保護區並非免租期。違法業主將須罰款追收租金3倍或5萬元。

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