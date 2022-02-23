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【個人私隱】美國國稅局棄用人面辨識系統　增視像通話驗證保私隱

科技 13:16 2022/02/23

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IRS近日就宣布，新增驗證選項，提供視像通話驗證方式，以減少大眾對私穩安全的隱憂。 （法新社資料圖片及ID.me官方網站截圖）

美國國稅局（Internal Revenue Service，IRS）日前提出，將使用安全數碼身分網絡供應商ID.me的人臉識別技術，對網上報稅的人士進行註冊及驗證，惟遭大眾反對而擱置。IRS近日就宣布，新增驗證選項，提供視像通話驗證方式，以減少大眾對私穩安全的隱憂。 

【虛擬經濟】英國稅務機關首次扣押NFT　打擊虛擬經濟犯罪活動

據外媒《CNN》報道，IRS於周一（21日）宣布，報稅人士若想避免在登錄稅務網站過程中，交出生物特徵數據如面部識別，現時可選擇透過視像通話，進行虛擬面試來驗證其身份，而選擇使用視像通話的人士，就不需額外提供自拍照等生物特徵數據。

IRS表示，正與聯邦總務署（General Services Administration，GSA）商討合作，並於本季稅收結束後，轉用美國政府部門共享認證平台Login.Gov，作稅務網站登錄方法。而選擇使用自動化流程進行身份驗證的人士，創建稅務帳戶時需向ID.me提交自拍照。IRS強調，申請人的自拍照和其生物特徵信息，會在帳戶成功創建後的數周內刪除。

據悉，新驗證流程將於今年夏天啟用，IRS將繼續完善其驗證計劃，以減少影響用戶私隱安全。

【初創發展】五大新興科技成趨勢　Google推新計畫助初創發展

【人工智能】美國再次拒向AI創作藝術品　進行版權保護

責任編輯：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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