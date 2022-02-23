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【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券（附各項措施）

Hot Talk 13:31 2022/02/23

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【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及免莊家交易印花稅

財政預算案中提出多項金融措施，財政司司長陳茂波指，隨着「互聯互通」機制不斷擴大和優化，以及近年多項推動市場結構轉變的政策，香港作為國家的國際金融中心的角色和功能進一步提升，發展上了新台階，服務範疇更豐富，產業鏈覆蓋更全面，金融機構羣聚的效應更顯著，因此除再推動電子消費券，每人再派1萬元電子消費券，同時再發行iBond、銀色債券及零售綠債。

金融相關措施詳情如下，按連結可知詳情：

電子消費券：【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億　4月先派5000元、年中派第二期　

發行零售債券：【財政預算案2022】再發行150億元iBond、350億元銀債、100億零售綠債

按揭保險上限：【財政預算案2022】首置按保九成按揭上限增至1000萬元　按保八成按揭樓價上限增至1200萬元　

差餉改制：【財政預算案2022】差餉制度改為累進制最多付12%　自然人首個住宅物業才獲免差餉　分階段實行

商業數據通：【財政預算案2022】「商業數據通」計劃目標今年年底推出　研金融機構可取得政府部門數據

綠色金融：【財政預算案2022】今年再發行45億美元等值的綠色債券　綠色和可持續金融資助計劃門檻降至1億元

完善上市機制：【財政預算案2022】港交所證監會研「未盈利創科公司」主板上市　容同股同權非創新中概股回流

互聯互通措施：【財政預算案2022】擴大跨境人民幣資金雙向流通管道　擬放寬跨境理財通額度、盡快落實ETF互聯互通

人民幣股票：【財政預算案2022】港股通股票人民幣計價研究完成　擬免相關莊家交易印花稅

金融業培訓：【財政預算案2022】推金融科技從業員培訓資助先導計劃　為取得專業資歷從業員提供八成學費資助

基建融資證券化：【財政預算案2022】研究落實基建融資證券化先導計劃　於機構市場發行4.5億美元基建融資證券化產品

RCEP：【財政預算案2022】爭取香港盡早加入RCEP　並於CEPA框架下引入更多開放措施

家族辦公室：【財政預算案2022】建議給予單一家族辦公室管理的家族投資管理實體稅務寬免

政府對於今年經濟預測：

GDP預測：【財政預算案2022】陳茂波：首季GDP不樂觀、全年經濟增長2%至3.5%　其後4年年均增3%

財政赤字：【財政預算案2022】陳茂波：去年盈餘為189億元　料今年錄得赤字、不調整利得稅薪俸稅

財政預算案其他措施：

企業紓困懶人包：【財政預算案2022】一文看清企業紓困措施　免利得稅上限一萬元、減非住宅物業差餉

住宅租金扣除：【財政預算案2022】設立住宅租金開支扣除　每年扣稅上限10萬元

寬免薪俸稅、入息稅及電費補貼：【財政預算案2022】寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、上限1萬元　減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼

禁止追租：【財政預算案2022】陳茂波：立法禁止業主對指定行業追租　為期三個月、最長半年

支援旅遊業：【財政預算案2022】陳茂波：預留12.6億元支援及發展旅遊業

生科研究：【財政預算案2022】為生命健康科技發展預留100億元　於河套區設生命健康創新科研中心

創科發展：【財政預算案2022】成立《數字化經濟發展委員會》　50億元成立策略性科創基金

增設職位：【財政預算案2022】額外預留66億元增設3萬個有時限職位

抗疫預算：【財政預算案2022】向食衞局增撥220億元加大檢測　增撥衞生署60億元購買疫苗

 

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜

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