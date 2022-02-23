【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包　再發行多項債券、擬放寬理財通額度及再派電子消費券

▲ 【財政預算案2022】財政預算案金融措施懶人包 再發行多項債券、擬放寬理財通額度及免莊家交易印花稅

財政預算案中提出多項金融措施，財政司司長陳茂波指，隨着「互聯互通」機制不斷擴大和優化，以及近年多項推動市場結構轉變的政策，香港作為國家的國際金融中心的角色和功能進一步提升，發展上了新台階，服務範疇更豐富，產業鏈覆蓋更全面，金融機構羣聚的效應更顯著，因此除再推動電子消費券，每人再派1萬元電子消費券，同時再發行iBond、銀色債券及零售綠債。

金融相關措施詳情如下，按連結可知詳情：

【財政預算案2022】電子消費券每人再派1萬元共涉660億 4月先派5000元、年中派第二期

【財政預算案2022】再發行150億元iBond、350億元銀債、100億零售綠債

【財政預算案2022】首置按保九成按揭上限增至1000萬元 按保八成按揭樓價上限增至1200萬元

【財政預算案2022】「商業數據通」計劃目標今年年底推出 研金融機構可取得政府部門數據

【財政預算案2022】今年再發行45億美元等值的綠色債券 綠色和可持續金融資助計劃門檻降至1億元

【財政預算案2022】港交所證監會研「未盈利創科公司」主板上市 容同股同權非創新中概股回流

【財政預算案2022】擴大跨境人民幣資金雙向流通管道 擬放寬跨境理財通額度、盡快落實ETF互聯互通

【財政預算案2022】港股通股票人民幣計價研究完成 擬免相關莊家交易印花稅

【財政預算案2022】推金融科技從業員培訓資助先導計劃 為取得專業資歷從業員提供八成學費資助

【財政預算案2022】研究落實基建融資證券化先導計劃 於機構市場發行4.5億美元基建融資證券化產品

【財政預算案2022】爭取香港盡早加入RCEP 並於CEPA框架下引入更多開放措施

【財政預算案2022】建議給予單一家族辦公室管理的家族投資管理實體稅務寬免

政府對於今年經濟預測：

【財政預算案2022】陳茂波：首季GDP不樂觀、全年經濟增長2%至3.5% 其後4年年均增3%

財政預算案其他措施：

【財政預算案2022】一文看清企業紓困措施 免利得稅上限一萬元、減非住宅物業差餉

【財政預算案2022】設立住宅租金開支扣除 每年扣稅上限10萬元

【財政預算案2022】寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、上限1萬元 減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼

【財政預算案2022】陳茂波：立法禁止業主對指定行業追租 為期三個月、最長半年

【財政預算案2022】成立《數字化經濟發展委員會》 50億元成立策略性科創基金

【財政預算案2022】額外預留66億元增設3萬個有時限職位

【財政預算案2022】向食衞局增撥220億元加大檢測 增撥衞生署60億元購買疫苗

【石Sir一周前瞻及異動股】大酒店、中國有色礦業、周大福、陽光油砂、康希諾生物、長飛光纖光纜