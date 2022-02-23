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【職場熱話】公司注重儀式感 情人節送高級朱古力 卻凍薪2年 打工仔嘆「寧願加人工」

理財智慧 18:36 2022/02/23

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公司擁有切合員工需要的薪酬、福利和待遇，對留住人才有一定作用。近日便有網民在「Dcard」討論區發文指公司有定期回饋員工活動，但薪金卻不如人意，認為把費用拿作加薪更為適合。

樓主經歷：

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【職場熱話】新工不稱心想辭職  卻獲上司重用並交託重要項目  打工仔嘆「點解想遞信都咁難」【下一頁

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

有網民認為「我公司情人節什麼都沒有，有盒 Godiva 已經好好，其他節日只可以早點下班」、「很久沒收過公司禮物，夾錢買禮物給秘書就有」。

亦有網民指「有些公司就是這樣，要逼人辭職跳槽才肯加薪留人，但到時別人已經找到新工作」、「好過無啦，不忿便找份人工更高的工」。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股%20匯控部署勿亂估 

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責任編輯：陸盈希

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情人節 辭職 跳槽

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【職場熱話】慶幸無讀大學 薪金卻比剛畢業舊同學多 港男直言讀大學「嘥時間嘥錢嘥心機」

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