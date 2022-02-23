【職場熱話】公司注重儀式感 情人節送高級朱古力 卻凍薪2年 打工仔嘆「寧願加人工」

公司擁有切合員工需要的薪酬、福利和待遇，對留住人才有一定作用。近日便有網民在「Dcard」討論區發文指公司有定期回饋員工活動，但薪金卻不如人意，認為把費用拿作加薪更為適合。

樓主經歷：

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有網民認為「我公司情人節什麼都沒有，有盒 Godiva 已經好好，其他節日只可以早點下班」、「很久沒收過公司禮物，夾錢買禮物給秘書就有」。

亦有網民指「有些公司就是這樣，要逼人辭職跳槽才肯加薪留人，但到時別人已經找到新工作」、「好過無啦，不忿便找份人工更高的工」。

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責任編輯：陸盈希