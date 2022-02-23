【業績｜濠賭】銀娛去年EBITDA轉賺35億元　重啟派特別息0.3元、呂志和：沖喜吓

▲ 【業績｜濠賭】銀娛去年EBITDA轉賺35億元 重啟派特別息0.3元

銀河娛樂 （00027） 公布，去年經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）35億元，較2020年虧損10億元改善。銀娛重新宣派0.3元特別息，為首家重啟派息濠賭股。銀娛午後股價倒升，尾市升逾3%，收報47.5元，成交9億元。

銀娛主席呂志和在業績會議上稱，重啟派息顯示銀娛對澳門的信心、公司財政實力以及未來的盈利能力，認為集團過去兩年成本控制做得不錯，派息力度只是「酌量、沖吓喜」，希望日後可以受惠新項目而加派息。

呂志和稱，新春表現較意料中少，主要由香港疫情急升溫，澳門也收緊防疫安排，認為銀娛在假期成績已「值得高興」。

銀娛已停貴賓廳、資源轉投中場 去年貴賓廳收賭收3分1

銀娛去年全年淨收益按年增53%至197億元，當中博彩收益按年增51%至173億元，貴賓廳博彩收益佔54.5億、按年增11%；中場博彩收益佔113億、按年增85%。

以列帳盈利計，銀娛去年亦轉賺13億元，較2020年虧損40億元改善。

單計第4季，銀娛單季EBITDA佔10億元，按年增3%、按季升107%，當中受惠於2億元單次回撥貢獻及博彩業務淨贏率偏高。若淨贏率正常化，銀娛第4季EBITDA為8.18億元，按年跌16%、按季就升49%。

截至去年底，銀娛錄得淨現金270億元，現金及流動投資為334億元，負債總額為64億元。

周焯華被捕引發澳門博彩貴賓廳中介人行業大幅調整，去年貴賓廳收入佔3分之1，銀娛表示，在去年第4季已暫停貴賓廳營運並會繼續監察其情況，已把資源及市場推廣重新調配至更高利潤率的中場顧客。

銀娛副主席呂耀東稱，要等待新法例對中介人守則如何，才再作評估﹐強調公司近年已加強中場、非博彩業務，去年業績也無受貴賓廳監管影響，成為業內首先派息公司。

銀娛：準備就緒角逐賭牌

賭牌續期方面，銀娛表示，為角逐澳門未來的新博彩牌照已準備就緒，期望立法會正式批准，完成牌照競投程序。

呂耀東稱，因應澳門立法會預期6月完成討論，預計下半年可重投賭牌，賭牌延期配合競投是澳門政府其一選項，會與當局協調，銀娛一定會配合。

就委任服務供應商經營的「城市娛樂會」，呂耀東稱，仍需要知清政府如何操作，才可決定該部分業務未來定位，而且博彩法案提及3年緩衝期，「會與城市娛樂會老闆坐低傾」。據銀娛通告，城市娛樂會去年貢獻約5200萬元收益。

路氹三期開幕日 呂耀東：由天決定

在路氹新項目方面，路氹第三期已經基本竣工，正致力發展第四期﹐項目內「澳門銀河 萊佛士」會配合市場狀況而開幕，其後開幕的會是銀河國際會議中心及澳門安達仕酒店，並繼續推進餘下部分的建築工程。

呂志和稱，希望第三期可於年底開業，但要等時機成熟。呂耀東稱，目前須處理驗收工作，爭取政府支持批出經營許可，實際開幕日期「由天決定」，認為政府也期望疫症平復吸引新客源。

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