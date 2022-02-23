【業績｜濠賭】銀娛去年EBITDA轉賺35億元　重啟派特別息0.3元　尾市升逾3%

▲ 【業績｜濠賭】銀娛去年EBITDA轉賺35億元 重啟派特別息0.3元

銀河娛樂 （00027） 公布，去年經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前溢利）35億元，較2020年虧損10億元改善。銀娛重新宣派0.3元特別息，銀娛主席呂志和稱，重啟派息顯示銀娛對澳門的信心、公司財政實力以及未來的盈利能力。

銀娛午後股價倒升，尾市升逾3%，暫報47.65元，成交8億。

銀娛去年全年淨收益按年增53%至197億元，當中博彩收益按年增51%至173億元，貴賓廳博彩收益佔54.5億、按年增11%；中場博彩收益佔113億、按年增85%。

以列帳盈利計，銀娛去年亦轉賺13億元，較2020年虧損40億元改善。

單計第4季，銀娛單季EBITDA佔10億元，按年增3%、按季升107%，當中受惠於2億元單次回撥貢獻及博彩業務淨贏率偏高。若淨贏率正常化，銀娛第4季EBITDA為8.18億元，按年跌16%、按季就升49%。

截至去年底，銀娛錄得淨現金270億元，現金及流動投資為334億元，負債總額為64億元。

銀娛：準備就緒角逐賭牌 貴賓廳資源轉投中場

對於最新監管方針，銀娛表示，為角逐澳門未來的新博彩牌照已準備就緒，期望立法會正式批准，完成牌照競投程序。

周焯華被捕後，澳門博彩貴賓廳中介人行業大幅調整，銀娛表示，在去年第4季暫停了貴賓廳營運並會繼續監察其情況，已把資源及市場推廣重新調配至更高利潤率的中場顧客。

在路氹新項目方面，路氹第三期已經基本竣工，正致力發展第四期﹐項目內「澳門銀河 萊佛士」會配合市場狀況而開幕，其後開幕的會是銀河國際會議中心及澳門安達仕酒店，並繼續推進餘下部分的建築工程。

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