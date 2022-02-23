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【2022預算案】下年度發行不少於150億元iBond 不少於350億元銀色債券 不少於100億元零售綠色債券

理財智慧 12:34 2022/02/23

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陳茂波於財政預算案中表示，致力推動零售債券的發展，讓市民受惠，政府將發行不少於150億元iBond（通脹掛鈎債券）及不少於350億元的銀色債券，為市民特別是長者提供回報穩定的投資選項。他也計劃在下年度繼續發行零售綠色債券，金額不少於一百億元，首批供市民認購的綠色零售債券上周公布了發售詳情，讓市民可直接投資具環境效益的綠色項目，共建香港的綠色環境、綠色生活，並取得與通脹掛鈎的穩定回報。


在人民幣範疇方面，陳茂波指，未來會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。


同時，由證監會、港交所及金管局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價的可行性研究，提出詳細的實施建議。工作小組將展開籌備工作，並與內地監管當局和相關機構協商。政府將會提供配套，例如寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。當局亦正與內地監管當局探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施，例如逐步放寬額度，擴大可投資產品範圍，增加參與機構數目，完善銷售安排等。

 

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記者：陳詠妍

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人民幣產品 投資產品 零售 iBond 綠色債券 銷售安排 陳茂波 財政預算案

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