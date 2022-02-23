【財政預算案2022】陳茂波：預留12.6億元支援及發展旅遊業

財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》宣布，增加資源推動針對文化、古蹟、綠色及具香港特色的旅遊項目、加強推廣，適時推出具吸引力的優惠，以吸引境外遊客，並鞏固香港作為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》（《文旅規劃》）下「一程多站」示範核心區及國際城市旅遊樞紐的定位。

陳茂波表示，預留12.6億元支援及發展旅遊業，當中6億元將用作設立一個為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，以鼓勵旅遊業界開發和推出具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，並支持「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的運作。另外，6000萬元則會用作資助旅遊從業人員的培訓，為期三年，以加強提升旅遊業的專業水平及服務質素。

同時，又預留撥款餘下的6億元則用作支持香港旅遊發展局重振旅遊業及推行《文旅規劃》的工作。旅發局將繼續推行「旅遊．就在香港」項目，以支援業界。當跨境旅遊逐步重啓，旅發局會在合適的客源市場進行「再遇．就在香港」推廣，以吸引旅客重返香港。

旅發局亦已於去年完成香港旅遊的長遠定位的前期研究和諮詢工作，並會在來年根據各個客源市場的情況，分階段推出全新旅遊品牌的全球宣傳活動。旅發局亦將運用其儲備中的1億元支持上述工作。

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