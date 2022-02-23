【財政預算案2022】一文看清財政預算案創科政策　設數字化經濟發展委員會、推動生命健康科研

▲ 財政司司長陳茂波今（23日）公布2022至23年度財政預算案，當中提出不少措施協助本地科研發展，下文讓你一文看清今年財政預算案重點！

財政司司長陳茂波今（23日）公布2022至23年度財政預算案，當中提出不少措施協助本地科研發展，下文讓你一文看清今年財政預算案重點！

推動數字經濟：

（1）為加速數字化經濟進程，將成立一個「數字化經濟發展委員會」，成員包括專家學者，業界精英，以及相關政府官員。

支援初創企業及科技投資：

（1）把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加一百億元，當中五十億元會用作成立一個新的投資基金–「策略性創科基金」，將邀請科技園公司和數碼港物色對香港具有戰略價值的科技企業以及可以豐富創科生態的投資機會。

（2）為進一步把研發成果落地，將給每所大學的資助額倍增至一千六百萬元，新增的資助會為大學初創企業提供與私人投資一比一的資金配對，每間初創企業每年最多獲一百五十萬元資助，為期最長三年。

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推動「生命健康」科研：

（1）為進一步推動香港在生命健康科技的發展，將預留一百億元，為香港長遠提供更完備的配套，包括硬件、科研人才、臨牀試驗及數據應用等各方面，提升不同機構包括大學在這方面的容量及能力，並建立更完善的產業鏈。

（2）在港深創新及科技園設立「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」，以十六所實驗室及八間相關的國家重點實驗室為基礎，聚焦生命健康領域的研發及環球科研合作，包括生物醫學、大數據、人工智能等範疇，應用於預防、診斷、藥物開發、先進治療、康復等領域。

推動研發：

（1）宣布將「創新及科技基金」資助倍增至四億四千萬元，讓科研隊伍有更多資源進行研發工作，培育本地人才並吸引更多海內外創科人才來港，以及促進它們與內地機構進行更多合作及交流。

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金融科技：

（1）「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃於去年首次推出，將撥款一千萬元於今年推出新一輪資助計劃，鼓勵金融業就更多金融服務及產品進行概念驗證測試，推動業界持續創新。

（2）建議於新一輪資助計劃下資助科研機構，為香港金融科技業界面對的一些發展瓶頸問題提出解決方案。

擴充「商業數據通」：

（1）金管局會研究引入更多商業數據源，以擴充商業數據通的功能，並豐富以數據為本金融服務的生態圈。

（2）政府亦會研究讓金融機構在企業授權的情況下能夠從不同政府部門以電腦可讀格式取得其在政府部門的數據，並會優先處理有助中小企申請金融服務的數據。

科技應用：

（1）為推動政府運作進一步數碼化，已預留六億元，在未來三年進行一次全面的電子政府審計，檢視各政府部門利用科技的進度，並通過科技及創新方案，協助部門提升公共服務的效率。

（2）建議再向「建造業創新及科技基金」注資十二億元，以繼續基金運作及實施剛推出的優化措施，包括擴大資助範圍及提高資助額上限。

（3）已預留三千萬元，在未來三年推動工務工程及業界的應用研發，促進業界採用嶄新物料和創新建造技術，提升建造業的整體生產力和表現。

科創人才進駐：

（1）「優秀人才入境計劃」下的香港人才清單，新增「資產管理合規專才」及「環境、社會及管治相關財經專才」專業，並擴闊部分原有專業的領域，涵蓋「醫療及健康護理科學」、「微電子」、「集成電路設計」和「藝術科技」專才，以及優化法律及爭議解決專才的要求，以配合香港未來重點發展金融、創科、文化藝術和爭議解決服務的政策方向，加強吸引目標優秀人才來港發展。

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責任編輯：廖淑瑩