【2022預算案】進一步推動生命健康科技 預留100億元 港深創新及科技園設立相關科研中心

疫情令生命健康研發得到關注，為進一步推動香港在生命健康科技的發展，陳茂波公布，將預留100億元，為香港長遠提供更完備的配套，亦將在港深創新及科技園設立「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」。

陳茂波指，預留的100億元望能為香港長遠提供更完備的配套，包括硬件、科研人才、臨牀試驗及數據應用等各方面，提升不同機構包括大學在這方面的容量及能力，並建立更完善的產業鏈。而將在港深創新及科技園設立「InnoLife Healthtech Hub生命健康創新科研中心」，以16所實驗室，以及8間相關的國家重點實驗室為基礎，匯聚全球頂尖研究團隊，聚焦生命健康領域的研發及環球科研合作，當中包括生物醫學、大數據、人工智能等範疇，應用於預防、診斷、藥物開發、先進治療、康復等領域。醫管局會協助更多機構探討如何更好利用其轄下醫院作研究和臨牀試驗，以及其累積的寶貴臨牀數據作研發用途。

陳茂波又指，香港在生命健康科研實力雄厚，大學擁有多位權威學者，研發團隊原創力強，有「從零到一」的突破能力，科研成果豐碩。另外，亦設有獲國家藥品監督管理局承認的臨牀試驗基地，推動生命健康的科研和產業發展。而在2018年成立的「InnoHK創新香港研發平台」旗艦項目，至今已成立了28所由本地大學與30多家國際頂尖大學／研究院合組的實驗室，當中就有16所與生命健康相關。

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責任編輯：羅浩濂