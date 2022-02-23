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滙豐（00005）績後難敵跌浪 最新部署溫傑話你知

股市 13:15 2022/02/23

分享：

獅王滙豐 （00005） 去年全年純利126.07億美元，按年增長2.2倍，符市場預期；第二次股息每股0.18美元，全年合共派0.25美元，增長67%。惟股價周二（22日）跟隨大市下跌3.6%，（速睇點選 27：00 – 33：00）溫傑對滙豐業績評價及最新部署！

即收看今集【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

欄名 : 3分鐘睇股

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