滙豐（00005）績後難敵跌浪 最新部署溫傑話你知 股市 13:15 2022/02/23 分享： 獅王滙豐 （00005） 去年全年純利126.07億美元，按年增長2.2倍，符市場預期；第二次股息每股0.18美元，全年合共派0.25美元，增長67%。惟股價周二（22日）跟隨大市下跌3.6%，（速睇點選 27：00 – 33：00）溫傑對滙豐業績評價及最新部署！ 即收看今集【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 俄羅斯、烏克蘭全面開戰機會大？話你知美股點部署 2022/02/22 俄羅斯、烏克蘭全面開戰機會大？話你知美股點部署 禁元宙宇資本炒作、網信辦停發遊戲版號 騰訊700、快手1024、嗶哩嗶哩9626點部署？ 2022/02/22 禁元宙宇資本炒作、網信辦停發遊戲版號 騰訊700、快手1024、嗶哩嗶哩9626點部署？ 藍籌新貴聯想992年底前上望幾多？ 新冠疫情下股價可受惠？ 2022/02/22 藍籌新貴聯想992年底前上望幾多？ 新冠疫情下股價可受惠？ 小鵬汽車（09868）150元追入怎處理？ 2022/02/22 小鵬汽車（09868）150元追入怎處理？ 港股業績期 邊隻業績股可炒？ 2022/02/22 港股業績期 邊隻業績股可炒？ 純利 滙豐控股（00005） 美元