  • 15°C
香港時間 : 2022223日 (三) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022預算案】預留12.6億元支援及發展旅遊業　其中6,000萬元用作資助培訓旅遊從業員

理財智慧 12:41 2022/02/23

分享：

陳茂波今（23日）公布最新一份《財政預算案》，政府有意加強對旅遊業的支援；他透露，過去兩年政府撥出了超過38億元支援旅遊業，當中除向業界提供直接財政支援外，亦包括額外資源鼓勵業界在未恢復跨境旅遊之前，開發更多本地遊路綫，協助提升景點配套和導遊服務等。

陳茂波表示，今個財年預留12.6億元支援及發展旅遊業，當中6億元將用作設立一個為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，以鼓勵旅遊業界開發和推出具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，並支持「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的運作。另外6,000萬元則會用作資助旅遊從業人員的培訓，為期3年，以加強提升旅遊業的專業水平及服務質素。

同場加映：【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

他續稱，預留撥款餘下的6億元，則用作支持旅發局重振旅遊業及推行《文旅規劃》的工作。旅發局將繼續推行「旅遊．就在香港」項目，以支援業界。當跨境旅遊逐步重啓，旅發局會在合適的客源市場進行「再遇．就在香港」推廣，以吸引旅客重返香港。

旅發局亦已於去年完成香港旅遊的長遠定位的前期研究和諮詢工作，並會在來年根據各個客源市場的情況，分階段推出全新旅遊品牌的全球宣傳活動。旅發局亦將運用其儲備中的1億元支持上述工作。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

導遊 經濟 Local Tour 文娛藝術 陳茂波 香港 財政預算案 古蹟 旅發局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款