【2022預算案】預留12.6億元支援及發展旅遊業　其中6,000萬元用作資助培訓旅遊從業員

陳茂波今（23日）公布最新一份《財政預算案》，政府有意加強對旅遊業的支援；他透露，過去兩年政府撥出了超過38億元支援旅遊業，當中除向業界提供直接財政支援外，亦包括額外資源鼓勵業界在未恢復跨境旅遊之前，開發更多本地遊路綫，協助提升景點配套和導遊服務等。

陳茂波表示，今個財年預留12.6億元支援及發展旅遊業，當中6億元將用作設立一個為期3年的「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，以鼓勵旅遊業界開發和推出具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品，並支持「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的運作。另外6,000萬元則會用作資助旅遊從業人員的培訓，為期3年，以加強提升旅遊業的專業水平及服務質素。

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他續稱，預留撥款餘下的6億元，則用作支持旅發局重振旅遊業及推行《文旅規劃》的工作。旅發局將繼續推行「旅遊．就在香港」項目，以支援業界。當跨境旅遊逐步重啓，旅發局會在合適的客源市場進行「再遇．就在香港」推廣，以吸引旅客重返香港。

旅發局亦已於去年完成香港旅遊的長遠定位的前期研究和諮詢工作，並會在來年根據各個客源市場的情況，分階段推出全新旅遊品牌的全球宣傳活動。旅發局亦將運用其儲備中的1億元支持上述工作。

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