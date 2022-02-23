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【新加坡疫情】增2.6萬確診創新高 床位需求急增

環球社會熱點 12:27 2022/02/23

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新加坡政府本周起將放寬聚會人數上限及工作場所等方面的防疫要求。但新加坡宣布再增超過2.6萬宗確診創單日新高，醫院床位需求急增。當局呼籲公眾僅在緊急情況才到醫院求診，以免加重醫療系統負擔。

歐盟擬下月放寬入境限制 已打針旅客免隔離檢測 【下一頁】

【新加坡疫情】有復常清晰路線 財長：有自信抗疫 【下一頁】

新加坡周二（22日）宣布單日再增超過2.6萬宗確診個案，打破本月15日約1.9萬宗的紀錄，成為單日最高確診數字。其中超過2.2萬人屬輕症或無症狀患者。

全國有1,608名新冠患者住院，略高於周一（21日）錄得的1,606人，住院人數已連續 18 天超過 1,000 人。

衛生部指目前需要使用氧氣機和入住深切治療部的重症患者不多，但由於醫院要安排有慢性疾病患者休養，病床需求也急增。

當局已擴大醫院容量，盡量安排更多患者入住治療設施，又安排部分患者轉為入住私立醫院。

【新冠疫苗】英國長者春季將打第4針 特定人士第5針 【下一頁】

但有大量輕症或無症狀患者前往醫院及診所進行新冠病毒快速檢測，更要求醫生提供醫療證明，為醫療系統帶來沉重壓力。

衛生部呼籲民眾如非出現緊急情況，盡量避免前往醫院求醫。公共衛生預防診所也延長運作時間，希望減輕私營診所的負擔。

新加坡約94%合資格人口已完成接種新冠疫苗，有66%已接種加強劑。

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責任編輯：鄭錦玲

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