  • 14°C
香港時間 : 2022223日 (三) 13:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022預算案】港府撥款4200萬　兩年內舉辦首屆「香港演藝博覽會」　預留1億元大力推動本地藝術科技發展

理財智慧 12:36 2022/02/23

分享：

陳茂波今（23日）公布最新一份《財政預算案》，當中提到香港藝文界在全球層面而言已具備一定實力，在視覺藝術方面，每年的巴塞爾藝術展、設計營商周等都蜚聲國際。而2020年，香港在國際藝術品市場全球排名第2，僅次於紐約。他表示，為豐富香港作為中外文化藝術交流中心的角色，將撥款4200萬元，在兩年內舉辦首屆「香港演藝博覽會」。

「香港演藝博覽會」為表演藝術界而設立的大型藝術市集，將提供一個綜合平台，通過展覽推介、座談、專題討論、表演和交易等活動，展示本地、內地及外地頂尖的表演藝術家和團體的作品，幫助內地和香港傑出的表演藝術走向國際，同時也促進他們與外地優秀的表演藝術家和團體交流。

陳茂波又提到，藝術與科技的融合已成為新趨勢，令藝術的展現及接觸面有更廣闊的台階，也為相關的業界及青年，帶來新的發展機會。港府在2020零年已預留1億元，推動藝術與科技融合，為藝團及創科人才提供支援。

此外，為進一步推動藝術科技的發展，港府會撥款3000萬元，由下年度起推行「藝術科技資助先導計劃」，鼓勵9大主要演藝團體應用藝術科技，豐富它們的舞台創作；另外亦會為「藝能發展資助計劃」額外注資1000萬元，鼓勵計劃下的中小型藝團進行更多藝術科技的探索。

而東九文化中心預計於明年分階段啓用，當局會預留每年8500萬元，支持其發展為藝術科技的重鎮和搖籃，提供有系統的培訓。同時也會預留7000萬元提升康樂及文化事務署(康文署)轄下演藝場地的設備，讓藝團可以在表演項目中更多應用科技，提升觀眾的體驗。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

上一篇文章

【乳業股】「十四五」奶業競爭力政策出台 乳企毛利率可提升

下一篇文章

【2022預算案】下年度發行不少於150億元iBond 不少於350億元銀色債券 不少於100億元零售綠色債券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款