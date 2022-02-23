【2022預算案】港府撥款4200萬　兩年內舉辦首屆「香港演藝博覽會」　預留1億元大力推動本地藝術科技發展

陳茂波今（23日）公布最新一份《財政預算案》，當中提到香港藝文界在全球層面而言已具備一定實力，在視覺藝術方面，每年的巴塞爾藝術展、設計營商周等都蜚聲國際。而2020年，香港在國際藝術品市場全球排名第2，僅次於紐約。他表示，為豐富香港作為中外文化藝術交流中心的角色，將撥款4200萬元，在兩年內舉辦首屆「香港演藝博覽會」。

「香港演藝博覽會」為表演藝術界而設立的大型藝術市集，將提供一個綜合平台，通過展覽推介、座談、專題討論、表演和交易等活動，展示本地、內地及外地頂尖的表演藝術家和團體的作品，幫助內地和香港傑出的表演藝術走向國際，同時也促進他們與外地優秀的表演藝術家和團體交流。

陳茂波又提到，藝術與科技的融合已成為新趨勢，令藝術的展現及接觸面有更廣闊的台階，也為相關的業界及青年，帶來新的發展機會。港府在2020零年已預留1億元，推動藝術與科技融合，為藝團及創科人才提供支援。

此外，為進一步推動藝術科技的發展，港府會撥款3000萬元，由下年度起推行「藝術科技資助先導計劃」，鼓勵9大主要演藝團體應用藝術科技，豐富它們的舞台創作；另外亦會為「藝能發展資助計劃」額外注資1000萬元，鼓勵計劃下的中小型藝團進行更多藝術科技的探索。

而東九文化中心預計於明年分階段啓用，當局會預留每年8500萬元，支持其發展為藝術科技的重鎮和搖籃，提供有系統的培訓。同時也會預留7000萬元提升康樂及文化事務署(康文署)轄下演藝場地的設備，讓藝團可以在表演項目中更多應用科技，提升觀眾的體驗。

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