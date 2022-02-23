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【業績｜聯想992】聯想午後插近3%　上季收入及盈利齊創新高、純利大增62%

新經濟追蹤 14:49 2022/02/23

分享：

【業績｜聯想992】聯想集團上季收入及盈利齊創新高　純利大增62%

聯想集團 （00992） 公布上季業績，期內收入達201.27億美元，按年增長17%，首次季度收入突破200億美元大關。聯想上季股東應佔溢利達6.4億美元，按年增長62%，同樣創歷史新高。

聯想午後急插，跌2.8%，報8.76元，未能成功突破去年10月5日9.57元之阻力。

當中，智能設備業務上季收入增長16%，年度利潤增長21%，經營溢利率按年增長31個基點，達創紀錄的7.7%，主要得益於數字化轉型和全球範圍內向混合辦公模式的過渡。二高附加值細分市場增長更突出，工作站、ThinkPad X1、ThinkBook和遊戲產品系列的收入同比增長 25-50%。

智能設備、方案服務和基礎設施方案強勁增長

此外，基礎設施方案業務上季收入按年增長19%至19億美元，經營溢利按年增長2800萬美元，至1700萬美元，得益於雲計算服務需求，以及企業對高利潤產品的強勁需求。期內方案服務業務收入按年增長25%至15億美元，經營溢利按年增長44%至3.32億美元。

聯想表示，數字化轉型投資加速、新 IT 服務需求、雲計算和混合辦公的趨勢主導全球市場，令公司旗下的智能設備、方案服務和基礎設施方案在內的三個業務集團實現兩位數的強勁增長。

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港股 業績公布 遊戲 聯想集團（00992） 藍籌股

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