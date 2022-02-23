【業績｜聯想992】聯想午後插近3%　上季收入及盈利齊創新高　楊元慶：芯片短缺情況或持續至下半年

▲ 【業績｜聯想992】聯想集團上季收入及盈利齊創新高 純利大增62%

聯想集團 （00992） 今日中午公布上季業績，期內收入及股東應佔溢利均創歷史新股。但聯想股價午後急插，收市跌2.7%，報8.77元，未能成功突破去年10月5日9.57元之阻力。

聯想上季收入達201.27億美元，按年增長17%，首次季度收入突破200億美元大關。聯想上季股東應佔溢利達6.4億美元，按年增長62%，同樣創歷史新高。

芯片短缺導致訂單積壓 楊元慶：短缺情況或持續至下半年

此外，基礎設施方案業務（ISG）上季收入按年增長19%至19億美元，經營溢利按年增長2800萬美元，至1700萬美元。不過，上季因集成電路供應限制延長了客戶訂單的履行時間，導致未來一段時間將出現大量積壓訂單。

聯想集團主席兼CEO楊元慶表示，今年上半年行業仍會處於芯片短缺的情況，而這一狀況或會持續至今年下半年。他分析，目前芯片短缺的核心，來源於生產公司未能完成技術轉型，因此新產能並未得到釋放，若要解決這一短缺問題，需要等生產廠商完成技術轉型。

聯想將捉緊新興機會 元宇宙技術及生態系統仍未成熟

當中，智能設備業務上季收入增長16%，年度利潤增長21%，經營溢利率按年增長31個基點，達創紀錄的7.7%，主要得益於數字化轉型和全球範圍內向混合辦公模式的過渡。高附加值細分市場增長更突出，工作站、ThinkPad X1、ThinkBook和遊戲產品系列的收入同比增長 25-50%。

楊元慶在業績會議上表示，公司會捉緊如物聯網、元宇宙以及智能家居等新興機會。不過，被問及元宇宙會否成為集團未來數年最快的增長點，他表示，聯想有在AR/VR裝置等元宇宙有關聯的技術上進行投入，但目前元宇宙的技術以及生態系統仍然不夠成熟，因此聯想仍然主要是將精力放在消費端應用。

期內方案服務業務收入按年增長25%至15億美元，經營溢利按年增長44%至3.32億美元。

聯想表示，數字化轉型投資加速、新IT服務需求、雲計算和混合辦公的趨勢主導全球市場，令公司旗下的智能設備、方案服務和基礎設施方案在內的三個業務集團實現兩位數的強勁增長。

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記者：梁安琪