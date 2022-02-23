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【Meta】Facebook Reels讓創作者增收入來源　影片內將插播廣告

科技 12:21 2022/02/23

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Facebook官方網頁截圖

社交平台面要增加收入來源，Facebook開發新功能以加速影片內容市場。Meta旗下的Facebook計劃為Reels加新功能，將結合廣告及開發創意工具，讓創作者能夠在影片內容中透過廣告賺取收入，該功能將預計於全球150個國家地區推出。

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Facebook去年9月推出Reels應用程式影片工具，該公司在2021年第四季季度收益報告中指Reels是現時增長最快影片內容格式，新計劃允許創作者在發布的影片內容中插入廣告，讓創作者與觀眾建立聯繫，亦可透過廣告增加收益，據悉Facebook Reels Overlay Ads會率先在美國、加拿大及墨西哥地區進行測試，3月中會將測試擴展到50多個已提供影片插播廣告功能的地區。

創作者將可以兩種方式從廣告增加收入，包括：1.橫幅和貼紙：從影片中加入廣告，並置於頂部，2.與類似橫幅廣告的底部顯示半透明覆蓋層，以靜態圖像顯示，可放置影片內容任何位置。據Meta表示，Reels Play獎勵計劃是其10億美元創作者投資的一部分，符合條件的創作者影片，最多將可獲35000美元獎金。

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另外，除廣告收益計劃外，Facebook更發布4款新功能，包括混音、延長至60秒的Reels影片長度、以草稿方式儲存影片內容待日後發布及影片剪輯功能，讓創作者更輕易發布及編輯影片內容。

責任編輯：向頌勤

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