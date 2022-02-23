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【石Sir午市閒談】今日推介中國投資基金公司｜恒生、比亞迪電子、鞍鋼、港交所、雅居樂最新部署

股市 12:35 2022/02/23

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恒生指數中午收報23682點，升162點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國投資基金公司 （00612） ，另亦會分析恒生 （00011） 、比亞迪電子 （00285） 、鞍鋼 （00347） 、港交所 （00388） 、雅居樂 （03383） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國投資基金公司（00612） 恒生銀行（00011） 鞍鋼股份（00347） 香港交易所（00388） 雅居樂集團（03383） 比亞迪電子（00285） 石鏡泉
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