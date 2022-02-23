▲ 【財政預算案2022】今年再發行45億美元等值的綠色債券 綠色和可持續金融資助計劃門檻降至1億元

財政預算案指，政府自2018年推出政府綠色債券計劃以來，至今已成功發行超過70億美元等值、以環球機構投資者為對象的綠色債券，達成了幾個重要的里程碑，包括發行長達30年期的美元綠債和20年期的歐元綠債，兩者都是亞洲地區政府的首次，亦為香港的債券市場蓬勃發展建立了重要的參考基準，因此今年會繼續發行總值約45億美元等值的綠色債券。

陳茂波指，去年推出的「綠色和可持續金融資助計劃」廣受業界歡迎，至今已批出超過50宗申請，涵蓋各類綠色和可持續債務工具，其中不少是資助與綠色和可持續貸款相關的外部評審費用。為支持企業進行綠色融資，會把計劃下申請外部評審費用資助的最低貸款額門檻由2億元降至1億元。

「政府綠色債券計劃」只用於為經認證的綠色項目融資，並明確承諾不會用於經營開支，發行綠色債券既無損公共財政紀律，又可紓緩政府以現有資源承付資本開支可能出現的財政壓力，亦進一步鞏固外界對公共財政的信心。

向「低碳綠色科研基金」額外注資2億元

預算案又計劃推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，為期3年，資助培訓及獲取相關專業資格的費用，推動金融及相關界別人士參與培訓。

另外，政府將會向「低碳綠色科研基金」額外注資2億元，以進一步推動香港減碳和加強環境保護。基金的第一輪申請反應熱烈，第二輪亦已開始接受申請。這次注資將可額外資助約40個項目，重點支持淨零發電、節能綠建、綠色運輸及全民減廢等範疇，並有助支持創新和科技業界創造就業機會。

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