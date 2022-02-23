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【財政預算案2022】港股通股票人民幣計價研究完成　擬免相關莊家交易印花稅

宏觀解讀 12:16 2022/02/23

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【財政預算案2022】港股通股票人民幣計價研究完成　監管機構將提出詳細實施建議

財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》公布，證監會、港交所 （00388） 及金管局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價的可行性研究，提出詳細的實施建議。工作小組將展開籌備工作，並與內地監管當局和相關機構協商。

陳茂波預告，政府將會提供配套，例如寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。

他表示，未來會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。

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