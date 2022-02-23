  • 14°C
香港時間 : 2022223日 (三) 13:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022預算案】為保打工仔飯碗 推多項中小企支緩措施 寬減利得稅 上限一萬元 寬減非住宅物業差餉

理財智慧 12:08 2022/02/23

分享：

疫情下各項各業經營困難，陳茂波指，在這個抗疫關鍵時期，當局必須採取一切必要的措施，維護經濟的元氣，特別是中小企的生存機會，盡力保住打工仔的飯碗。他建議推出多項緩解中小企經營壓力的措施：


(一)    寬減2021/22課稅年度百分之百的利得稅

上限為1萬元，全港15.1萬家企業受惠，有關扣減會在2021/22課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少12億元；

(二)    寬減2022/23年度四季的非住宅物業差餉

首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元；

(三)    寬免2022/23年度的商業登記費

此舉將讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少億元；

(四)    繼續減收非住宅用戶75%的應繳水費及排污費

每戶每月寬減額上限分別為2萬元及1.5萬元，為期8個月至今年11月底，25萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少6.8億元；

(五)    延長豁免／寬減現行三十四類政府收費

由今年10月起，為期十二個月，惠及多個行業，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造以至旅遊及娛樂業等。政府收入將減少約17億元；以及

(六)    繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用

為期6個月至今年九月底。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲得全額租金寬免。政府收入將減少14億元。

此外，在協助企業周轉方面，陳茂波決定將「中小企融資擔保計劃」下所有信貸擔保產品的申請期，延長一年至明年六月底。該計劃下的「百分百擔保特惠貸款」亦會進一步優化，每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至27個月，上限由600萬元增加至400萬元，最長還款期由8年延長至10年。

他也要求金管局通過「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月到今年十月底。另外，為協助中小企出口商更容易取得銀行出口融資，香港出口信用保險局（信保局）計劃在今年三月試行推出「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高七成的信貸擔保，擔保額以5,000萬元為上限。

另外，為鼓勵出口商承接海外買家的更大訂單，信保局將在今年下半年推出「彈性賠償率」安排，提升他們的保險保障，預計惠及約二千四百個保戶。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
疫情 香港出口信用保險局 商業登記 利得稅 陳茂波 香港金融管理局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【消費情報】新地旗下3商場MOKO 、新都會廣場及形點 24日起外賣自取獎賞加碼 向醫護送上3,000份一田禮券
【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款