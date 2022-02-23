【2022預算案】為保打工仔飯碗 推多項中小企支緩措施 寬減利得稅 上限一萬元 寬減非住宅物業差餉

疫情下各項各業經營困難，陳茂波指，在這個抗疫關鍵時期，當局必須採取一切必要的措施，維護經濟的元氣，特別是中小企的生存機會，盡力保住打工仔的飯碗。他建議推出多項緩解中小企經營壓力的措施：



(一) 寬減2021/22課稅年度百分之百的利得稅

上限為1萬元，全港15.1萬家企業受惠，有關扣減會在2021/22課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少12億元；

(二) 寬減2022/23年度四季的非住宅物業差餉

首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元；

(三) 寬免2022/23年度的商業登記費

此舉將讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少億元；

(四) 繼續減收非住宅用戶75%的應繳水費及排污費

每戶每月寬減額上限分別為2萬元及1.5萬元，為期8個月至今年11月底，25萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少6.8億元；

(五) 延長豁免／寬減現行三十四類政府收費

由今年10月起，為期十二個月，惠及多個行業，包括航空、海事、物流、零售、飲食、漁農、建造以至旅遊及娛樂業等。政府收入將減少約17億元；以及

(六) 繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用

為期6個月至今年九月底。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲得全額租金寬免。政府收入將減少14億元。

此外，在協助企業周轉方面，陳茂波決定將「中小企融資擔保計劃」下所有信貸擔保產品的申請期，延長一年至明年六月底。該計劃下的「百分百擔保特惠貸款」亦會進一步優化，每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至27個月，上限由600萬元增加至400萬元，最長還款期由8年延長至10年。

他也要求金管局通過「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月到今年十月底。另外，為協助中小企出口商更容易取得銀行出口融資，香港出口信用保險局（信保局）計劃在今年三月試行推出「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高七成的信貸擔保，擔保額以5,000萬元為上限。

另外，為鼓勵出口商承接海外買家的更大訂單，信保局將在今年下半年推出「彈性賠償率」安排，提升他們的保險保障，預計惠及約二千四百個保戶。

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記者：陳詠妍