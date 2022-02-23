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【Google】Chrome密碼管理員　增添筆記備註功能

科技 12:18 2022/02/23

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外媒《9To5google》認為，這功能可為帳戶、安全問題或其他零碎信息方面提供詳細的背景。（資料圖片）

密碼管理員是網絡安全的關鍵一環，Google旗下的Chrome瀏覽器就內置了一個密碼管理員功能，方便用戶在所有Android 或Chrome裝置上，使用已儲存的Google帳戶密碼。隨著這功能愈來愈重要，Chrome近日就在密碼管理員上增添了筆記備註功能。

【Google Chrome】Google預告Chrome瀏覽器更新版本　即將修復11個漏洞

這項新功能在最新的Chrome Canary版本中被發現，密碼管理員中的用戶名稱和密碼字段下，新增了一個「筆記備註」（Notes）字段，而該選項在編輯現有密碼，或首次添加密碼時都會出現。外媒《9To5google》認為，這功能可為帳戶、安全問題或其他零碎信息方面提供詳細的背景。

在最新的Chrome Canary版本中被發現，密碼管理員中的用戶名稱和密碼字段下，新增了一個「筆記備註」（Notes）字段。（Chrome截圖）

但要注意的是，這新功能現時僅限於Chrome最新的Canary版本，暫仍未有其他版本推出的時間表。

【Google新設計】Google Chrome Logo再更新　與舊款有何分別？（多圖

事實上，筆記備註功能在其他密碼管理員服務中並不罕見，例如「LastPass」和「1Password」，在密碼列表上都留有筆記空間。

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責任編輯：陳卓賢

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