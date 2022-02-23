【財政預算案2022】擴大跨境人民幣資金雙向流通管道　擬放寬跨境理財通額度、盡快落實ETF互聯互通

▲ 【財政預算案2022】擴大跨境人民幣資金雙向流通管道 擬擴大跨境理財通額度、盡快落實ETF互聯互通

財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》宣布，未來會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。

由證監會、港交所及金管局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價的可行性研究，提出詳細的實施建議。工作小組將展開籌備工作，並與內地監管當局和相關機構協商。政府將會提供配套，例如寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。同時，亦正與內地監管當局探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施，例如逐步放寬額度、擴大可投資產品範圍、增加參與機構數目、完善銷售安排等。

兩地交易所在去年底已就將交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通標的達成共識，ETF互聯互通可望盡快落實。作為風險管理工具的「A股指數期貨合約」亦已在去年順利推出，會探索開拓更多風險管理產品。

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