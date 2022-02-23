【財政預算案2022】港交所證監會研「未盈利創科公司」主板上市　證監：初步研究、限於重資本投入行業

▲ 【財政預算案2022】港交所證監會研「未盈利創科公司」主板上市 容同股同權非創新中概股回流

財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》提及，近年香港證券市場上市改革後IPO活動活躍，並預告考慮到一些從事先進技術且具規模的科技企業需要大量資金投入研發，但卻未有盈利和業績支持，證監會和港交所 （00388） 正檢視主板的上市規則，研究在充分顧及相關風險的情況下修訂上市條件配合有關集資需求。

證監會回應查詢時稱，與港交所正處早期研究階段，研究是否容許具規模、未盈利或未有收入、資本投入集中的先進技術企業，但也會考慮收入不足所引起的風險。

證監會續指，會須內地相關部門持續加強互聯互通合作，認為財政司提出的建議有利吸引優質企業和投資者到香港，提升香港人民幣離岸中心、財富管理中心、綠色和可持續金融中心地位。

在中概股上，陳茂波重申，中資企業海外市場上市須面對的風險和不確定因素增大，已有不少中概股選擇回流。香港已為此做好準備，包括容許沒有不同投票權架構並屬非創新產業的大中華公司在港第二上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性。這些措施將有利進一步吸納優質中概股在港上市，豐富市場選擇，增加市場流動性，提升香港全球融資平台的競爭力。

他又提到，港股市場2018年改革，容許「同股不同權」架構的新興及創新企業上市；容許未有收入或盈利的生物科技公司在香港上市；便利合資格發行人在香港作第二上市。政府消息人士指，未有進一步牽詳情，港交所仍需檢視上市規則，冀在不影響風險的情況下有條件作出修訂，以配合市場最新發展。

截至上月底，共有70家公司循此新制度上市，融資金額逾5700多億元，佔同期總集資額近一半。

新經濟企業目前已佔香港股市總市值超過20%。其中，有48家為醫療健康和生物科技公司，他們的融資額合共逾1100億元，令香港成為亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心，帶動香港生物科技生態圈快速全面發展。

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