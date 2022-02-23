  • 14°C
香港時間 : 2022223日 (三) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2022】港交所證監會研「未盈利創科公司」主板上市　容同股同權非創新中概股回流

Hot Talk 11:59 2022/02/23

分享：

【財政預算案2022】擬容許無不同投票權架構非創新產業大中華公司第二上市

財政司司長陳茂波在《財政預算案2022》提及，近年香港證券市場上市改革後IPO活動活躍，並預告考慮到一些從事先進技術且具規模的科技企業需要大量資金投入研發，但卻未有盈利和業績支持，證監會和港交所 （00388） 正檢視主板的上市規則，研究在充分顧及相關風險的情況下修訂上市條件配合有關集資需求。

在中概股上，陳茂波重申，中資企業海外市場上市須面對的風險和不確定因素增大，已有不少中概股選擇回流。香港已為此做好準備，包括容許沒有不同投票權架構並屬非創新產業的大中華公司在港第二上市，並給予雙重主要上市的發行人更大靈活性。這些措施將有利進一步吸納優質中概股在港上市，豐富市場選擇，增加市場流動性，提升香港全球融資平台的競爭力。

他又提到，港股市場2018年改革，容許「同股不同權」架構的新興及創新企業上市；容許未有收入或盈利的生物科技公司在香港上市；便利合資格發行人在香港作第二上市。

截至上月底，共有70家公司循此新制度上市，融資金額逾5700多億元，佔同期總集資額近一半。

新經濟企業目前已佔香港股市總市值超過20%。其中，有48家為醫療健康和生物科技公司，他們的融資額合共逾1100億元，令香港成為亞洲最大、全球第二大的生物科技融資中心，帶動香港生物科技生態圈快速全面發展。

相關文章：

【財政預算案2022】再發行150億元iBond、350億元銀債、100億零售綠債

【財政預算案2022】設立住宅租金開支扣除　每年扣稅上限10萬元

【財政預算案】紓緩疫情導致的失業情況 預留66億元 增設30,000個有時限職位

【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用

【財政預算案2022】寬減百分百薪俸稅及個人入息稅、上限1萬元　減四季差餉及向每戶提供1000元電費補貼

開啟hket App，閱讀全文
港股 香港交易所（00388） IPO 陳茂波 香港 財政預算案 集資 同股不同權 證監會 財政司

上一篇文章

【財政預算案2022】為生命健康科技發展預留100億元　於河套區設生命健康創新科研中心

下一篇文章

【財政預算案2022】再發行150億元iBond、350億元銀債、100億零售綠債
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】俄鋁放量大瀉19%　俄羅斯大亨急增貨值8億淡倉　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來
【俄烏衝突】俄鋁放量大瀉19%　俄羅斯大亨急增貨值8億淡倉　俄羅斯股匯債三殺全崩、美國禁止貿易或金錢往來
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR高港2.5%　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR高港2.5%　恒指夜期收市跌77點（不斷更新）
【美股收市】美歐制裁俄羅斯 道指瀉482點 油價撲100關
【美股收市】美歐制裁俄羅斯 道指瀉482點 油價撲100關
【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）
【全民檢測】特首林鄭月娥：中央無要求封城　全港強檢3次、樣本會送內地　晚市禁堂食直至4.20（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元
【HSBC滙豐業績】滙豐倫敦股價收市靠穩　去年多賺逾一倍、全年派息25美仙符預期　再回購最多10億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款