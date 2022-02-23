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【監管風暴】官媒淡化下調服務費對外賣平台影響 新政不意味前景堪憂

股樓投資 12:17 2022/02/23

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上周，中央出台《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，其中「引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準」一條，引發市場憂慮新一輪監管風暴來臨，美團（03690）曾單日下挫逾一成。周三（23日），國內《經濟日報》發表文章直指「市場反應有點過頭了，政策全文5,000多字，提及平台經濟的僅有一兩句，其初衷不是要針對平台經濟。事實上，在以中央財政、政府部門為主體實施的紓困政策中，平台企業成為被寄予厚望的出力方，恰恰說明平台企業在經濟社會中的重要地位得到認可，能聯動千千萬萬市場主體，未來大有可為。」結果，文章一出，美團股價即刻有反應，周三中午報181元，彈5.7%。

【同場加映】青姐話：港股重心下移 惟信心不能移

官媒又稱，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但不意味著平台企業前景堪憂。「眼下，困住服務業的不只是佣金、房租、人工等成本問題，還有消費意願不足的問題，而後者可能更關鍵。因為當消費足夠強勁，商家就有能力化解各種成本，可如果人們不去消費，商家沒有收入，哪怕佣金從20%降到2%，商家還是撐不住。如果商家倒閉了，或者勉強支撐但收入很少，平台定的佣金比例再高，也收不上來錢。從這個角度看，平台企業與商戶、消費者的關系十分密切。」

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股，請按【見下頁

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更重要是，文章釋出正面的訊號。「從短期看，佣金比例下調、每單毛利壓降後，會對平台營收有一定影響。但從長期看，如果平台佣金下降，能夠提高用戶使用頻率，對平台是有利的。也就是說，按適當比例下調外賣服務費不僅能給商家減負，替消費者省錢，也有利於促進消費、保護商戶、做活源頭。只要商家和用戶還在，平台就有拓展業務的可能，可以彌補佣金下調的缺口。」

【同場加映】溫股知新：三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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記者：林衛

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