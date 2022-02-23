  • 12°C
香港時間 : 2022223日 (三) 21:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】中過新冠肺炎 到底仲買唔買到保險？

理財智慧 21:04 2022/02/23

分享：

上次的文篇已經分享了在第五波疫情下，保險公司現時為保單客戶和新客戶提供額外的新冠疫情的保障，包括確診和疫苗保障，即使醫護人員也可以購買有關的保險產品。本文承接上文，主要釐清如果不幸曾經確診新冠肺炎，對於投保有何影響、假設日後若有類似疫情，市面上有什麼保險選擇。

同場加映: 【青姐話】港股重心下移 惟信心不能移

等候期與冷靜期
不少的保險產品都提供「等候期」，首先要了解「等候期」與「冷靜期」分別，「冷靜期」主要保障投保人的利益，投保人在購買不同類型的保險後，有21日內「反悔」，投保人可以在期間內退保及取回已付的保費，主要是保障投保人在深思熟慮後才決定投保。

「等候期」指部分的保險產品需要等候一段時間才會生效，但例如旅遊保險即買即保。如果投保人不幸在等候期內申請索賠，保險公司不會作出賠償，避免投保人有「呃保費」之嫌。同樣地，有部分保險在索賠後都會有「等候期」，例如危疾保險同一個病不能連續每年索賠，中間要等幾年後才可以再申請，因此投保前要留意清楚。

中過對投保有影響嗎？
保險公司主要按「大數原則」去釐定保費，以估算預定損失的可能結果，因此保險公司會按個別投保人的身體狀況去釐定保費、不保事項、拒保的決定。在投保的時候，投保人都應該以「最高誠信」方式去披露個人健康情況，如果曾經罹難新冠肺炎患者，保險公司有權要求投保人作身體檢查，以測試肺功能是否受損，以釐定是否受保，因為可能日後的醫療費用較一般人高，因此有被拒保的可能。情況與曾經不幸患上癌症的投保人類似，需要等待痊癒幾年後才會受保。
但根據現時保險從業員的資料顯示，如果曾經不幸罹患新冠肺炎的人士，如果有意在痊愈後投保，部分保險公司會要求至少痊癒後三個月後才可以投保；如果曾經因為罹患所新冠肺炎的人士而進入加護病房，部分保險公司一年內拒絕任何人壽保險、危疾保險投保。

拒保的影響

如果投保人曾經因為不同的原因被拒保，對於日後投保少不免有影響，因為在保單申請期間，一定會問投保人是否曾經被拒保，投保人需要如實作答，否則日後會影響索償。保險公司如果見到申請人曾經被拒保，輕則可能會要求投保人作身體檢查、增加不保事宜，重則可能也會拒保。

疫情下要買保險嗎？
最近微軟創辦人Bill Gate 稱「全球將迎來另一場大流行病」要求各國政府加大醫療投資，以應對未來未知疫情。由SARS、中東呼吸綜合症、人類百流感、伊波拉、冠狀病毒每幾年總會有一種與呼吸系統有關的大流行疫病，因此讀者可以考慮現時市面上危疾產品，危疾保險是投保人不幸患上嚴重疾病，都可以獲得一筆過賠償，以應付日常開支，現時市面上有部分危疾產品提供「計劃特別為各類嚴重或長期呼吸系統疾病提供保障」、「保障任何被世界衞生組織(WHO)列作國際關注的突發公共衞生事件(PHEIC)的嚴重傳染病」

 

同場加映: 【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳佳恩

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 新冠肺炎 冠狀病毒 新冠肺炎疫情 疫情 保險公司 保險產品 香港 人壽保險

上一篇文章

【高息股】中電傳洽售澳洲業務 估值約20億美元

下一篇文章

【理財智慧】一文看清第五波疫情下 保險公司提供疫苗、確診、隔離保障
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【恒大危機】 恒大退出東莞地產項目 光大集團接手
【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【2022預算案】新一份財政預算案明出爐　各界有咩預測？　整合4大關注點
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【5G減價戰】 告別捱貴Plan 香港寬頻推出10GB 5G計劃月費68元
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
【2022預算案】今個財年續派消費券　加碼至每人1萬元　回顧過往港府4度「派錢」
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
【反壟斷案】蘋果連續第五周被荷蘭罰款 累計金額已逾2.2億港元
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款