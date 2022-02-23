【理財智慧】中過新冠肺炎 到底仲買唔買到保險？

上次的文篇已經分享了在第五波疫情下，保險公司現時為保單客戶和新客戶提供額外的新冠疫情的保障，包括確診和疫苗保障，即使醫護人員也可以購買有關的保險產品。本文承接上文，主要釐清如果不幸曾經確診新冠肺炎，對於投保有何影響、假設日後若有類似疫情，市面上有什麼保險選擇。

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等候期與冷靜期

不少的保險產品都提供「等候期」，首先要了解「等候期」與「冷靜期」分別，「冷靜期」主要保障投保人的利益，投保人在購買不同類型的保險後，有21日內「反悔」，投保人可以在期間內退保及取回已付的保費，主要是保障投保人在深思熟慮後才決定投保。

「等候期」指部分的保險產品需要等候一段時間才會生效，但例如旅遊保險即買即保。如果投保人不幸在等候期內申請索賠，保險公司不會作出賠償，避免投保人有「呃保費」之嫌。同樣地，有部分保險在索賠後都會有「等候期」，例如危疾保險同一個病不能連續每年索賠，中間要等幾年後才可以再申請，因此投保前要留意清楚。

中過對投保有影響嗎？

保險公司主要按「大數原則」去釐定保費，以估算預定損失的可能結果，因此保險公司會按個別投保人的身體狀況去釐定保費、不保事項、拒保的決定。在投保的時候，投保人都應該以「最高誠信」方式去披露個人健康情況，如果曾經罹難新冠肺炎患者，保險公司有權要求投保人作身體檢查，以測試肺功能是否受損，以釐定是否受保，因為可能日後的醫療費用較一般人高，因此有被拒保的可能。情況與曾經不幸患上癌症的投保人類似，需要等待痊癒幾年後才會受保。

但根據現時保險從業員的資料顯示，如果曾經不幸罹患新冠肺炎的人士，如果有意在痊愈後投保，部分保險公司會要求至少痊癒後三個月後才可以投保；如果曾經因為罹患所新冠肺炎的人士而進入加護病房，部分保險公司一年內拒絕任何人壽保險、危疾保險投保。

拒保的影響

如果投保人曾經因為不同的原因被拒保，對於日後投保少不免有影響，因為在保單申請期間，一定會問投保人是否曾經被拒保，投保人需要如實作答，否則日後會影響索償。保險公司如果見到申請人曾經被拒保，輕則可能會要求投保人作身體檢查、增加不保事宜，重則可能也會拒保。

疫情下要買保險嗎？

最近微軟創辦人Bill Gate 稱「全球將迎來另一場大流行病」要求各國政府加大醫療投資，以應對未來未知疫情。由SARS、中東呼吸綜合症、人類百流感、伊波拉、冠狀病毒每幾年總會有一種與呼吸系統有關的大流行疫病，因此讀者可以考慮現時市面上危疾產品，危疾保險是投保人不幸患上嚴重疾病，都可以獲得一筆過賠償，以應付日常開支，現時市面上有部分危疾產品提供「計劃特別為各類嚴重或長期呼吸系統疾病提供保障」、「保障任何被世界衞生組織(WHO)列作國際關注的突發公共衞生事件(PHEIC)的嚴重傳染病」

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撰文 : 陳佳恩