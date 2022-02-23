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【財政預算案】紓緩疫情導致的失業情況 預留66億元 增設30,000個有時限職位

理財智慧 11:46 2022/02/23

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政府統計處日前公布去年11月至今年1月的臨時數字，本港最新失業率維持3.9%，就業不足率則上升至1.8%，比上次公布上升0.1個百分點。為紓緩因疫情及抗疫措施導致的失業情況，陳茂波公布，額外預留66億元，增設3萬個有時限職位。

政府先後在「防疫抗疫基金」預留132億元，於公營及私營機構開設有時限職位。截至去年底，兩輪創造職位計劃已創造約6萬個職位，當中約45,000個職位已入職。

另外，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」申請期延長一年至明年4月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍增加至9倍，上限由8萬元提升至10萬元。計劃下的最長還款期亦將由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由12個月延長至18個月。

 

 

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責任編輯：羅浩濂

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就業 疫情 失業 政府統計處 陳茂波 香港 財政預算案 失業率

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