【乳業股】「十四五」奶業競爭力政策出台 乳企毛利率可提升

農業農村部近日印發的《「十四五」奶業競爭力提升行動方案》提出，至2025年全國奶類產量達到4,100萬噸左右，規模養殖場草畜配套、種養結合生產比例提高5個百分點左右，飼草料投入成本進一步降低，養殖場現代化設施裝備水平大幅提升，奶牛年均單產達到9噸左右。

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同時，推進奶業一二三產業融合發展，支持乳品企業自建、收購養殖場，提高自有奶源比例，並通過與奶農相互持股、二次分紅、溢價收購、利潤保障等方式，穩固奶源基礎。支持企業通過併購和參股等方式參與奶業競爭力提升行動。引導農業信貸擔保公司支持奶牛養殖、飼草料生產、奶農發展乳制品加工等。鼓勵各地整合資源，聚集奶業振興發展要素，打造一批奶業競爭力提升項目。

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專家指出，奶業發展首先要著力解決牛奶提質等問題，關注奶業綠色發展，推進畜禽糞污資源化利用，推進一體化協調發展。華西證券指出，乳業龍頭加快產品升級，比如出現眾多高蛋白含量、有機以及「0蔗糖」等概念新品，產品結構升級對於成本端壓力消化能力更強，相關企業毛利率有望進一步提升。

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記者：林衛